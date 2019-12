Arte y teaser de The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened – Saiki K

¿Listos para el regreso del poderoso Saiki K. el 30 de diciembre?

Netflix Japan estrenó divertido arte promocional y un teaser de The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened (Saiki Kusuo no Psi Nan Psi Shidō-Hen), que corresponde a la temporada 4 del divertidísimo anime sobre un adolescente con elevados poderes psíquicos.