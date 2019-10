Asante Blackk tendrá una importante participación en la cuarta temporada – This Is Us

Tras su paso por la exitosa miniserie When They See Us y tras haberse sumado a la cuarta temporada de This Is Us, la carrera de Asante Blackk sigue en ascenso y la producción liderada por Dan Fogelman ha otorgado un papel regular a este chico que da vida a Malik Hodges.

El personaje de Malik fue presentado en el primer episodio de la cuarta temporada de This Is Us donde conocimos a un joven padre soltero que aún va a la preparatoria. En una fiesta previa al regreso a clases conoce a Deja (Lyric Ross), la hija adoptiva de Randall (Sterling K. Brown) y Beth (Susan Kelechi Watson), que parece haber quedado flechada por él.