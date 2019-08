Ascendance of a Bookworm y High School Prodigies Have It Easy Even In Another World en Crunchyroll

La temporada de anime en verano de 2019 ha sido espectacular… ¡pero ya podemos ir pensando en lo que veremos este otoño!

Crunchyroll anunció hoy dos nuevas series para su plataforma: Ascendance of a Bookworm y High School Prodigies Have It Easy Even In Another World.

High School Prodigies Have It Easy Even In Another World tiene una sinopsis tan peculiar como su larguísimo título: