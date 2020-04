Así de feo lucía Baby Sonic en escena borrada

¿Acaso no les encantó el Baby Sonic de la reciente película del erizo azul? Quizás no llegue al nivel de Baby Yoda, pero sin duda conquistó corazones en la butaca… incluso no gamers.

Ahora será posible tener este bonito mini erizo en casa, pues hoy es el lanzamiento digital adelantado de Sonic the Hedgehog… ¡pero “de pilón” tendremos algo más!

Este clip muestra una versión preliminar de Sonic pequeño. Sí: de cuando el diseño del erizo era HORRENDO.