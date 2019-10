Así habría lucido Tom Selleck como Indiana Jones

Seguramente saben que, en algún momento, George Lucas y Steven Spielberg consideraron al actor Tom Selleck (Friends, Magnum P.I.) como el actor ideal para protagonizar Raiders of the Lost Ark. Eventualmente fue Harrison Ford el elegido.

¿Qué habría pasado, si hubiera sido Selleck el protagonista? La tecnlogía DeepFake ha permitido hacer “experimentos” a especialistas y usuarios sobre este tipo de escenarios imposibles (ya lo hicieron con Jim Carrey en The Shining y Will Smith en The Matrix), así que hoy toca el turno al rostro de Selleck insertado en las películas del Dr. Henry Jones Jr.