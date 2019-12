Así luce Jennifer Hudson como Aretha Franklin

A dos años del fallecimiento de Aretha Franklin en el 2020 vamos a poder disfrutar de dos producciones basadas en la vida de esta magnífica cantante. La primera de ellas es la tercera temporada de Genius, y la segunda es Respect, la biopic protagonizada por Jennifer Hudson de la cual se ha lanzado un primer vistazo.

En este pequeño clip podemos ver cómo luce la actriz de Dreamgirls y Cats personificando a la Reina del Soul, que además interpretará las canciones que la llevaron a la fama. La historia por supuesto que abarcará la dura relación con su padre C.L. Franklin, personaje que será interpretado por Forest Whitaker (The Last King of Scotland, Godfather of Harlem).