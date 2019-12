Así luce la figura de Baby Yoda que lanzará Hasbro – The Mandalorian

Bastó un primer episodio The Mandalorian para que el mundo quedará enamorado de Baby Yoda, el resto de los episodios sólo ha reforzado el cariño y amor que sentimos hacia el personaje del cual conocemos poco o nada. Este furor ha hecho que todos los fans de Star Wars, y los que no se consideran tanto, quieran un Baby Yoda de juguete y Hasbro por fin ha escuchado nuestras suplicas.

La empresa juguetera lanzará 4 versiones de este tierno personaje, del cual ya ha comenzado una preventa a través de Best Buy, al menos dentro de EE.UU. –desafortunadamente. Aunque no se ha revelado cuando llegará a todo el mundo, parece claro que esto no tardará debido al ansia de todos de tener uno en casa.