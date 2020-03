Así luce la nueva cinta animada de Scooby-Doo

El elenco de voces en inglés está formado por Zac Efron (Fred Jones), Amanda Seyfried (Daphne Blake), Gina Rodriguez (Velma Dinkley), Will Forte (Shaggy Rogers) y Frank Welker como Scooby-Doo –en español la voz es de Víctor Manuel Espinoza.

Scoob! es dirigida por Tony Cervone (Animaniacs) y escrita por Matt Lieberman (The Addams Family) y Kelly Fremon Craig (The Edge of Seventeen), basados en la personajes creados por Joe Ruby y Ken Spears.