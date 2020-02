Así lucirá el videojuego Battle Through Time – Samurai Jack

Si eres verdadero fan de Samurai Jack, seguro sabes que Battle Through Time no es el primer videojuego del legendario personaje de Genndy Tartakovsky. En 2002 existió The Amulet of Time y en 2004 hubo un no tan brillante The Shadow of Aku para PlayStation 2.

Lo que queda claro es que el nuevo interactivo finalmente podría hacer justicia a esta gran serie animada. Miren el primer trailer de Samurai Jack: Battle Through Time que Adult Swim Games estrenó: