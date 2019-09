Hace varios meses se anunció el desarrollo de un videojuego basado en la violenta serie de Netflix, Narcos.

Hoy, Curve Digital y Kuju Entertainment han presentado no uno, sino dos nuevos trailers del Narcos: Rise of the Cartels. Cada uno muestra el bando que podrá elegir el jugador: como un peligroso narcotraficante del cartel de Medellin o como un agente de la DEA.

Los avances también dejan claro que el videojuego se estrenará en otoño de 2019. Miren: