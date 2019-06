Así lucirá Jumanji: The Video Game

Outright Games ha adaptado antes otras franquicias como Adventure Time (Pirates of the Enchiridion) y afirman que en Jumanji: The Video Game podrás elegir entre uno de los protagonistas y jugar con hasta 3 amigos en una aventura que no se ha aclarado si estará basada en la reciente película o su secuela (evidentemente no se trata de la original de 1995, con Robin Williams).

Este nuevo videojuego no tiene nada que ver con Jumanji: The Mobile Game, estrenado en 2017 para iOS y Android.

Jumanji: The Video Game se estrenará el 15 de noviembre en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.