Así lucirá LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Como pueden ver, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga incluirá eventos clave desde The Phantom Menace hasta The Rise of Skywalker (curiosamente hasta este ensamble veremos la versión LEGO de The Last Jedi, la cual no existió a diferencia de The Force Awakens).

¿Qué les parece? Nos habría encantado un videojuego que realmente abarcara las 9 películas, pero de un modo más “realista” al estilo Super Star Wars Trilogy para Super Nintendo. ¿Lo recuerdan?

Extrañamente, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga no llega esta temporada de fiestas a consolas, sino hasta “algún momento de 2020”.

¡Ojalá no llegue demasiado tarde!