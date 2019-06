Así lucirá Mokoto Kusanagi en el anime de Netflix – Ghost in the Shell: SAC_2045

Netflix sigue dando de qué hablar en temas de anime, y aprovechó la plataforma del Festival de Animación en Annecy para mostrar un primer vistazo a Ghost in the Shell: SAC_2045.

Kuvshinov se describe como un fan empedernido de Ghost in the Shell , habiendo visto la película original de Mamoru Oshii en 1995, con solamente seis años de edad. Justamente el impacto de GitS lo impulsó a elegir esa profesión e incluso mudarse a Japón, por lo que este proyecto es realmente el sueño de su vida.

Curiosamente, el diseño de los personajes en Ghost in the Shell: SAC_2045 no corre a cargo de un japonés, sino del ruso Ilya Kuvshinov, quien ha trabajado previamente con el director Keiichi Hara en la película Birthday Wonderland , estrenada en abril de este 2019.

¿Tienen temor de que salga otro horroroso Death Note de esto, o incluso algo tan pobre como la película live-action con Scarlett Johansson? No se preocupen: el afamado estudio Production I.G está a cargo y aseguran que las 2 temporadas de 12 episodios cada una serán asombrosos, contando con Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) como director de la primera, y Shinji Aramaki (Appleseed) a cargo de la segunda.

Netflix estrenará Ghost in the Shell: SAC_2045 en el año 2020.