Así lucirá su asombrosa edición de coleccionista

Once Upon a Time in Hollywood ha sido aclamada como una de las mejores películas de 2019. ¿Están de acuerdo?

Y si su gusto es tal que quieren algo más que simplemente el DVD o Blu-ray de la reciente película de Quentin Tarantino, les agradará saber que Sony Pictures Home Entertainment ha revelado detalles de las diferentes ediciones físicas que estrenará el mes de diciembre (la película se distribuirá en medios digitales en noviembre), iniciando con esta asombrosa edición de coleccionista: