Así luciría un live-action con Batman del futuro – Batman Beyond

Si su Batman favorito es Terry McGinnis, seguramente han soñado con ver un live-action de Batman Beyond.

Y aunque Warner Bros. lo ha considerado, actualmente habrá que esperar más tiempo, mientras hacen un intento más reiniciando The Batman en salas de cine. Pero hay fans que son talentosos cineastas, por lo que podríamos ver algo muy cercano a nuestro sueño.

Este es el teaser demo de Batman Beyond Live Action – Return of the Joker: