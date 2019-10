Así se escucha el segundo ending con Lenny code fiction – Fire Force

david production lanzó en video el tema musical “Nonai” (“Inside the Brain”, interpretado por el talentoso grupo Lenny code fiction, el cual presentamos a continuación:

Lenny code fiction ha interpretado temas musicales para series anime como All Out!!! y My Hero Academia. Este nuevo tema se presentará a partir del episodio 15 (el 1 de noviembre) en Japón, y con suerte, esta vez sin ninguna clase de censura, tras los lamentables eventos en KyoAni de hace algunas semanas.

Fire Force constará de 24 episodios en su primera temporada y ya se habla de una segunda, debido al rotundo éxito que ha tenido. Lamentablemente, esta serie todavía no está disponible en América Latina, de forma legal.