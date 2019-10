Así se escucha la música de Proyecto Géminis

Paramount Music reveló 4 electrizantes pistas, parte de la banda sonora del blockbuster de Will Smith y Ang Lee que se estrena hoy: Proyecto Géminis.

El compositor inglés es responsable de películas y videojuegos con atlas dosis de acción, tales como Terminator Genisys, Call of Duty: Modern Warfare, Ghost in the Shell y Mission: Impossible – Fallout. Se emocionó mucho, cuando se le asignó este proyecto, con la estupenda mancuerna de acción del director Lee y el protagonista, Smith.