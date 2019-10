Así se escuchará Children Of The Sea con doblaje latino

¿Les gusta el anime con doblaje latino? Parece que esta será una buena opción…

Aunque no nos gusta nada cómo realizan su trabajo de subtitulaje –lo que hicieron con la película de DanMachi fue un desastre– parece que hay que darle una oportunidad a la distribuidora mexicana Madness Entertainment.

Este martes, Madness reveló el trailer de Children of the Sea (Kaijuu no Kodomo), película anime que estrenarán en México (y posiblemente Latinoamérica) el próximo mes de noviembre, pero con doblaje latino: