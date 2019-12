Así se realizó el sorprendente comercial del regreso de E.T.

El anuncio comercial del reciente comercial de “el regreso” de E.T. The Extra-Terrestrial fue sorprendente, enternecedor y de altísima calidad (¿por qué no se hizo una película de esto?). ¿Quién y cómo se logró esto?

Este interesante video detrás de cámaras muestra la travesía de Legacy Effects para traer de vuelta –aunque fuera por unos minutos– al entrañable amigo de Elliot: E.T.