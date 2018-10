Así se ven 12 actores y actrices fuera de la prisión de Litchfield – Orange is the New Black

Todos lo sabemos: Orange is the New Black ha evolucionado de un programa que siguió a una privilegiada niña rubia a un programa que ofrece las perspectivas de varios reclusos interesantes dentro de las instalaciones de la prisión, rozando muy pero muy cerca la denuncia social constante.

Lo que realmente resalta en Orange is the New Black es su reparto; estos actores y estas actrices hacen un trabajo increíble al encarnar completamente a sus personajes, por lo que es difícil imaginar cómo se ven cuando no están en el programa. Es más: la mayoría de los actores y las actrices no se parecen en nada a sus personajes, y muchos de ellos tienen una apariencia exagerada mientras están en el programa.

Como verlos de civiles nos impactó, lo compartimos en este artículo con ustedes. Aquí verán cómo se ven 12 actores y actrices fuera de la prisión de Litchfield.