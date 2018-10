¡Así se verán los Klingons en la segunda temporada! – Star Trek: Discovery

¡Ya falta poco para ver las nuevas aventuras de la nave Discovery y sus tripulantes! Y con el estreno de la segunda temporada programado para el 17 de enero, más noticias sobre la trama nos siguen llegando.

En esta ocasión, la actriz Mary Chieffo compartió a través de su cuenta de twitter la primera imagen oficial de su personaje L’Rell en la nueva entrega. ¡Y nos encanta!

Ahora L’Rell como Canciller del Alto Consejo Klingon, deja a un lado su vestimenta de guerra para lucir un hermoso vestido.

Así es, por fin veremos a los Klingons con su cabello característico y con una apariencia menos robusta y ruda.

Chieffo dijo que este nuevo look estaba inspirado en la serie The Next Generation, temporada seis, episodio 23 “Rightful Heir”. En tiempo de guerra los Klingons se afeitarían la cabeza, y en tiempos de paz les volvería a crecer el cabello.

Anteriormente este cambio había sido anunciado por el maquillista de la serie, Glenn Hetrick.

¡Checa abajo la imagen!