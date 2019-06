Asistimos a la exposición Las Niñas Bien: sus secretos y sus obsesiones

En el evento también se dio cita Rodrigo S. González , uno de los productores del film; Ramón Ramírez , Director General de Relaciones Públicas y Comunicación de Cinépolis y Leonardo Cordero , Gerente de Distribución de Cinépolis . Por su parte, Leonardo Cordero expresó lo siguiente: “Estamos muy contentos de que la culminación del viaje de esta película sean las nominaciones al Ariel . Está por terminar la corrida comercial de la cinta y para no ser una comedia, el recibimiento del público fue muy cálido“.

Sobre la cinta, Guadalupe Loaeza explicó que esta tiene mucha más introspección que los textos originales. Además, también se tomó el tiempo de elogiar el trabajo de su protagonista, Ilse Salas: “El personaje de Ilse Salas es víctima de ese medio, pero a la vez no puede dejar a sus amigas. Si lo hace se sentiría fuera de todo y eso la hace sufrir mucho. La película me encanta. La directora le dio una vuelta de tuerca muy interesante a mi Sofía. Ella es más reflexiva, más contenida y sirve como conciencia del resto del grupo. Ver cómo se enfrenta Sofía a esta crisis… me parece que ella es una guerrera“.