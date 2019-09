Asombroso Blu-ray Box Set de Big Trouble in Little China

No puedes llamarte fan de Big Trouble in Little China, sin desear tener una de estas asombrosas ediciones especiales Blu-ray (no importa que no tengas dinero para comprarlas, el caso es que son causa de MUCHA emoción).

En una alianza similar a la que hicieron para el OST extendido de Halloween, Sacred Bones Records y Sout Factory han lanzado la preventa de diferentes ediciones del Blu-ray Box Set del asombroso filme de 1987 estelarizado por Kurt Russell y dirigido también por John Carpenter, Rescate en el barrio chino.