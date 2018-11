Atreseries estrena hoy el exitoso thriller psicológico Ojos sin Culpa

El canal internacional de series, Atreseries, estrena hoy el popular thriller psicológico brasileño Ojos sin Culpa, que sigue la historia de Eduardo Borges, un psicópata abogado y estudiante de psicología.

La serie, que obtuvo en Brasil un seguimiento diario de más de 22 millones de espectadores, presenta una trama de crímenes y suspenso cuyo gran misterio es descubrir cómo funciona la oscura mente de un asesino en serie y que tiene como protagonista a Eduardo Borges (Bruno Gagliasso), un abogado trabajador y ambicioso que estudia la carrera de Psicología.

La dulce Ray (Débora Falabella) se cruza en su camino y acaban teniendo una relación. Sensible y luchadora, cría ella sola a su hija y ve en Edu la encarnación del hombre perfecto. Emocionalmente inestable, Ray pone todas sus esperanzas en ese amor y en su ideal romántico, sin sospechar de la doble identidad de su novio. Su personalidad voluble la convierte en la compañera ideal para Edu, que está obsesionado con la manipulación y el poder.

Ojos sin Culpa se transmite a partir de hoy todos los miércoles a las 20 horas México y 23 horas en Argentina.