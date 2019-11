¡Atrévete a cruzar la última frontera!

Basada en el cuento corto del mismo nombre de John Ajvide Lindqvist, a quien conocemos por la genial Let the right One In, película que fue adaptada dos veces y que pronto se convirtió en una de las favoritas de los amantes del género, en esta ocasión Ali Abbasi se encarga de llevar a la pantalla esta nueva historia del escritor sueco, siendo su segunda película después de la surrealista Shelley.

En esta ocasión, en Criaturas fronterizas, nos cuenta la historia de Tina, una oficial de aduanas que por alguna deficiencia congénita nació con un cromosoma de más, lo cual le da un aspecto físico muy característico y peculiar que la hace ser el centro de las miradas, acarreando la repulsión de algunos. Sin embargo, esta deficiencia también le da la habilidad de tener un olfato privilegiado, con la capacidad de poder oler los sentimientos de las personas. A través del olfato, ella puede saber quien está tratando de pasar algo en la frontera, y así sobresale en su labor, ya que esto le facilita detectar quien trae algo ilegal escondido entre su equipaje.