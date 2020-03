Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen y una película audaz, pero…

Puesto que no quiero spoilear la película para quienes no la han visto, me evitaré comentar ciertos aspectos o elementos clave que vuelven a Ingrid Goes West una película que fomenta a una profunda y desconcertante reflexión respecto al papel de las redes sociales en la búsqueda de aceptación de otros o de la relatividad del término “amistad” en una época en la que es tan fácil interactuar con tanta gente virtualmente. Sólo puedo decir que es una de las películas que mejor aborda este tema, realizando una interesante representación del daño que causa la obsesión en o por la exposición internética.

Además de esto, las actuaciones de sus dos protagonistas son de destacar. Aubrey Plaza se ha convertido en un icono de los personajes extraños o incómodos; su manejo del humor seco o negro la ha hecho destacar desde su April Ludgate en Parks and Recreation hasta la impresionante Lenny Busker en Legion (papel y serie que si no han visto, no sé qué esperan, en verdad no hay otra serie o película actual que se le equipare), además de diversas películas independientes como Safety Not Guaranteed, Life After Beth o The Little Hours. En Ingrid Goes West, Plaza vuelve a entregar un fascinante e inusual personaje como una chica que desesperadamente busca la aprobación de alguien a quien no conoce más que por publicaciones y vagas interacciones en Instagram. Es increíble, pero pese a lo extremo de algunas de sus acciones, es capaz de generar una fuerte empatía con el espectador. Sus formas son cuestionables, pero sus intenciones son incluso inocentes… y Plaza logra balancear lo psicótico y lo sensible a la perfección.