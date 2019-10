Aunque no lo creas, Rick ha sido MUY amable ciertas veces – Rick and Morty

Rick Sánchez no es la persona más amable de la televisión. De hecho, es uno de los antihéroes más malvados de la televisión, a menudo propenso a algunos de los comportamientos más violentos y egoístas jamás vistos en la pantalla chica. Sin embargo, en algunas ocasiones, Rick ha sido un buen samaritano. Aunque no siempre lo expresa de la mejor manera ni lo admitiría nunca, ama a su familia. A menudo ha actuado en contra de su propio interés para ayudarlos.

4 . Golpear a Satanás

3 . Entregarse por su familia

En el final de la temporada 2 , vemos a Rick entregarse a las autoridades en lugar de escapar. Sin embargo, no es solo el acto real lo que es amable, sino la razón por la que lo hace.

2 . Matar a Jellybean

Jellybean intenta violar a Morty en el baño, dejando al nieto de Rick bastante conmocionado. Él se da cuenta de esto y decide largarse de allí. Sin embargo, si bien parece que solo se estaban yendo porque Morty estaba de mal humor, Rick entendió claramente lo que sucedió y decidió no mencionarlo.

Puede parecer extraño que haber matado a alguien sea algo bueno, pero no nos olvidemos que estamos hablando de Rick .

Una vez que regresan a su propia dimensión, Rick abre el portal una vez más y apunta a través de él, disparando y matando a Jellybean en un instante. El rey pedófilo no había tenido ningún contacto con a Rick, sin embargo, al vengarse, demostró cuánto se preocupa por su nieto y cómo hará cualquier cosa por el bien de su familia.

1 . Sacrificarse por Morty

Este es su acto más heroico y noble. Verlo preparado para cambiar su propia vida por su nieto fue bastante conmovedor. No es solo que se está sacrificando para salvar a Morty, es que no lo ve como un sacrificio. A pesar de que a veces domina su inteligencia sobre las personas y a menudo menosprecia a quienes lo rodean, Rick simplemente no cree que su vida valga mucho.