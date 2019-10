Austin Abrams y Midori Francis protagonizarán la serie producida por Nick Jonas – Dash & Lily

Netflix ha comenzado la producción de Dash & Lily, una comedia romántica navideña con ocho episodios de media hora. Shawn Levy y Nick Jonas están a cargo del proyecto.

Austin Abrams (Euphoria) y Midori Francis (Good Boys) lideran el elenco de la serie basada en Dash & Lily’s Book of Dares de los autores Rachel Cohn y David Levithan. El show también incluye a Dante Brown (Lethal Weapon), Troy Iwata (New Amsterdam), Keana Marie (Huge in France), James Saito (Allways Be My Maybe) y Jodi Long (Sullivan and Son).

La trama gira en torno al cínico Dash (Abrams) y la optimista Lily (Francis) que intercambian desafíos, sueños y deseos en un cuaderno que pasan de un lado a otro alrededor de Nueva York, descubriendo que tienen más en común entre ellos de lo que hubieran esperado.