Austin Amelio insinúa el regreso de Dwight – The Walking Dead

El drama zombie de AMC podría estar preparando el regreso de otro de los sanguinarios Salvadores. El personaje de Dwight, a quien Daryl (Norman Reedus) permitió marcharse en la octava temporada, seguiría vivo según confirmó el actor Austin Amelio.

“No está muerto, eso es todo lo que puedo decir. Está vivo. Está vivo en algún lugar del mundo”, expresó Amelio en un panel de Walker Stalker Con de Nueva Jersey.

Cuando se le interrogó sobre la manera en que Dwight podría retornar a The Walking Dead, el actor dijo que “hay muchas maneras diferentes de ir con él. Hay un cómic, está la historia de [su esposa] Sherry, estoy con los alejandrinos. No tengo idea. Tengo plena fe en los escritores. Ellos hacen un trabajo increíble, así que estoy seguro de que me traerían de vuelta de una manera increíble”.

Aunque la showrunner Angela Kang no ha declarado nada al respecto, lo cierto es que existen múltiples maneras en que el Salvador podría regresar, incluso en Fear TWD o alguno de los otros spin-off que planean los productores de la serie.

La segunda parte de la novena temporada de The Walking Dead debutará el domingo 10 de febrero.