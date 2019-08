AC : Tuve la oportunidad de hablar con Nicole Fosse , quien además de ser la hija de las dos personalidades que se retratan en la serie es la productora ejecutiva. Ella me ayudó con pequeños detalles como el hecho que Joan siempre llevaba un moño en el cabello y que Neil Simon siempre decía cosas como “ella más graciosa e inteligente que yo”. Eso te la da sensación que era una mujer poderosa para la cual estaba bien no estar bajo el reflector, y esa fue su principal diferencia con otras personas de la misma industria.

Aya Cash : No sabía mucho, de hecho no sabía nada de Joan y de ellos sabía muy poco. Obviamente sabía lo que todos: sus películas, manos de jazz, pero no tenía idea que ella era su directora fantasma. De hecho, no tenía idea de lo poderosa que era Gwen , no solo como cantante, bailarina y actriz, también como creadora siendo directora y coreógrafa.

ST: Hay un momento donde ella tiene que dar un paso atrás. ¿Cómo comparas ese momento con la actualidad del feminismo?

AC: Cuando ella dice “pero no soy Gwen Verdon” muestra que hay gente que está bien con eso, con estar detrás de escena. Hay tanta gente en la industria que necesita la absoluta validación de todos y hay los que no y están bien con eso. Respecto a la mirada desde el feminismo, pienso que es una corriente que se trata de elegir y no de decidir por los demás. Y aunque personalmente yo no podría tomar la misma decisión que ella, no significa que soy menos por querer algo de atención, y yo tampoco la juzgo a ella por no quererla.

ST: Esta historia está basada en la década de los ’70, ¿crees que algo ha cambiado para las mujeres dentro de la industria?

AC: Hay cosas que han comenzado a cambiar. Tal vez porque están asustados a meterse en problemas o no, pero eso realmente no importa mientras exista el cambio. Las intenciones para hacerlo cambiarán con el paso del tiempo, mientras que las acciones pueden comenzar ya. Claro que no es suficiente y no hemos terminado, pero está habiendo avances y eso me emociona mucho. Es el mejor momento de la mujer en la industria del entretenimiento en tiempo y espero que en 20 años sea aún mejor.

ST: En términos reales y no solo de movimientos sociales, ¿es esta serie realmente la historia de Gwen?

AC: Sí, claro. Lo sorprendente de todo esto es que entras a la historia por lo poco que sabemos de Fosse y por la gran interpretación de Sam Rockwell, pero de Gwen no sabemos nada, por lo que será un gran descubrimiento para la gente.