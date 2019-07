Aziz Ansari vuelve a Netflix con un nuevo especial de comedia

Después del final de la segunda temporada de Master of None y del escándalo donde se le acusaba a Aziz Ansari de acoso sexual por parte de una chica que salió con él, la carrera del actor de origen indio parecía estar acabado.

Pero afortunadamente, después de la aclaración de su parte al desmentir un acoso, pero sí una mala actitud de su parte, el actor volverá a Netflix a través de un nuevo stand-up que estrenará el martes 9 de julio, la próxima semana, llamado Aziz Ansari: Right Now, el cual dirige el mismísimo Spike Jonze (Her, Where the Wild Things Are) y del cual ya se puede ver un primer avance.