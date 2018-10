Babou Ceesay y Jill Halfpenny protagonizarán Dark Mon £y de BBC

Babou Ceesay de Into The Badlands y la actriz Jill Halfpenny de Humans serán los protagonistas de Dark Mon £y, el próximo drama que prepara la BBC.

Escrita por Levi David Addai y dirigida por Lewis Arnold, la serie de 4 partes sigue a una familia de Londres que decide aceptar un importante beneficio de un renombrado cineasta para guardar silencio sobre el abuso de su hijo menor después de terminar de filmar una importante película de Hollywood.

Ceesay y Halfpenny interpretan a Manny y Sam Mensah, los padres del niño.

El reparto incluye además a Rebecca Front (War and Peace), Susan Wokoma (Chewing Gum), Olive Grey (Home from home), Ellen Thomas (Teachers), Joseph May (Resident Evil), Rudi Dharmalingam (Our Girl) y Gary Beadle (EastEnders).

El rodaje comienza este mes en Birmingham y la serie será emitida el próximo año en BBC One.