El plan era simple y todo estaba sucediendo como debería, teníamos a Winn del futuro y por ende su nave, pero con quién no contamos es con Lex Luthor y su desinterés por el mundo. Cada vez que ese hombre se pone en pantalla hace magia y trae lo mejor del personaje a la pantalla. La primera versión de él era divertida, pero su locura incontrolable no dejaba que él pueda ser regular ya que sólo podía ser malo y hoy es mucho más que eso. Además, si llegase a pasar algo, necesitamos demostrar que es el villano de la serie porque el mundo lo ama y en el futuro también lo hace. Entonces, Lex consiguió aprobación y ahora lo tendremos siempre en esta pose de “voy a destruir el mundo pero nadie sabe nada al respecto”. Así que disfrutemos, porque ni siquiera William podrá evitar que lo queramos ver siempre.

Todo lo que él causó era para descubrir qué estaba pasando detrás de Levathian y aunque todavía está muy lejos, ya tiene por donde empezar. Para esto activó a Lena y bueno, ella como está en un buen momento con su hermano, cumplió las ordenes. Lo que nos dio es una nueva visión de Andrea y acá nos hace preguntarnos dos cosas: ¿Andrea no sabe nada de Levathian ahora o sabe más que nunca y está disimulando? Sabemos que la nueva líder está muy cerca de la empresa y de Andrea, así que quizás en esta nueva realidad convencieron a Rojas de que este es el camino y hasta lograron que William no la odie. Acá, ella no estuvo enamorada, no perdió a su novio y él no perdió a su mejor amigo, así que ahora odia a Lex y por suerte cuenta con Kara cuidandole la espalda.

Bueno, hablemos un poquito del elefante en la habitación así podemos cerrar con este recap. ¿Qué está pasando con Supercorp? NADA. El problema acá no es que a Kara le empiece a gustar un chico, sino que hay un maltrato y engaño para con los fans del show que lastima mucho. Hace años se viene teaseando la posibilidad, se las acerca de a poco, se le pone medias a Kara para que todos griten de felicidad, se favea y retwittea todo lo que sea el fandom shippeandolas y diciendo que es la serie más orgullosa de todas pero cuando la cosa no daba para más y tuvieron que tomar una decisión, hicieron que Kara vaya para el lado opuesto. Sí, Kara siempre fue heterosexual, pero el juego que se hizo con los fans no es algo que esté bueno y pasó una semana más tarde de Kate haciendo todo bien en Batwoman. Qué difícil todo. ¿Qué se viene ahora? Lo veremos más adelante pero se terminó todo entre Kara y Lena, ya no son ni amigas.