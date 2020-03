Todo el episodio de Winn estuvo centrado en eso, en sus miedos y en la idea de por fin poder cerrar esa puerta. A sí que no sólo le sirvió para visitar a sus amigos, sino que también pudo conseguir un cierre para poder estar orgulloso de quién es y empezar el camino de transformación del nombre de Toyman. Ahora si le terminamos de decir adié a Winn y aunque seguramente lo veamos en el episodio 100 de Supergirl, será sólo una sombra de Winn, no él. Antes de irse, nos regalo unas muy lindas escenas con todos lo personajes, pero creo que el momento con Brainy es de lo mejor que ambos han hecho. Ya sabemos por todo lo que está pasando Brainy y la realidad es que con todas las emociones al 1000%, debería estar en una constante agonía, pero bueno, es lo que debe hacer por el bien de la Tierra y siempre este tipo de trabajo como doble agente suele llevar a nuestros personajes a lugares oscuros. Veremos hasta dónde llega Brainy pero bueno, será cuestión de sentarse a esperar la explosión.

Cuando comenzó el capítulo y lo vi a Winn todavía con nosotros un poquito sonreí, parecía muy poco lo que habíamos tenido y nos dieron una parte 2 que le terminó sirviendo al personaje más que tres años de serie. Ya vimos el episodio, así que no tiene mucho sentido que me ponga a repasar escena por escena, pero lo que si quiero hacer es hablar de un concepto muy interesante y este es el Transhumanismo. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una corriente de pensamiento que cree en la posibilidad de trascender a lo virtual, generando un soporte tecnológico que permita guardar una conciencia y así darnos la oportunidad de vivir para siempre. El próximo paso sería poder conseguir un cuerpo robótico que simule uno humano y así poder vivir en una versión bastante parecida a la que Westworld nos presenta.

Ya que hablamos de doble agentes, alguien que se cansó de ello es Alex y lo primero que puedo decir sobre esto es que estoy un poquito decepcionado. Hace años la vemos a Alex tarando de ser la mejor líder del DEO posible y ahora, en la primera de cambio se rindió sin dar pelea. Nada hizo y hoy se quedó sin la posibilidad de ser madre y Directora del DEO. Esto es bastante triste porque fueron las dos cosas que la movieron durante toda la serie y ahora se olvidó completamente de las dos. Entonces, este personaje es diferente y si bien puede estar bueno porque abriría nuevas puertas en su mundo, también es todo lo contrario a la Alex que conocimos así que es muy difícil decir que me gusta. Haya ue ver para dónde van, pero por ahora me parece que es algo que ella jamás haría y eso no está bueno. Quizás la vemos en modo vigilante ahora y eso tampoco me molestaría, pero no sé, siento que en ninguna versión del multiverso Alex se iría sin pelear.

Quizás la culpa de todo esto la tenga el gran Lex Luthor y un poco me asusta. Lo bueno es que dentro de poquito se irá a la serie de Superman que se viene, pero por ahora se está comiendo el show él solo y termina dejando en evidencia muchos problemas. No sé cómo haremos para vivir cuándo se vaya, pero por ahora mueve todos los hilos, maneja a Alex sin esforzarse y tiene a Lena comiendo de su mano. ¿Está bueno? Hoy sí, pero mañana nos vamos a arrepentir de todo. Más que nada porque están bajando a todos los personaje a nivel que no sé si podrán ser recuperados cuando él no esté y quizás termina de matar Supergirl su ausencia. Por que los ratones ya están bajando y si no quedan fans de Lex, no queda nadie viendo el show. Por ahora lo vimos avanzando bastante con el tema que le incumbe y logró meterse en la cama de Levathian, así que por ahora, va ganando y lo disfruta.

Para cerrar hablemos un poquito de William y Kara porque él se animó a invitarla a salir, cantaron karaoke y la chispa estuvo. Ella estuvo todo el capítulo pensando si debería aceptar o no y cuando parecía que iba a decir que no, decidió alejarlo. ¿Por qué? Kara no cree que es capaz de vivir una doble vida y como ya tuvo una experiencia medio difícil con Lena por culpa de las mentiras, decidió que lo mejor era salir de ahí. La realidad es que lo que nosotros aprendimos viendo shows de superheroes es que esto no sirve de nada pero cuando uno sale muy golpeado de una relación, le cuesta mucho volver a abrirse y todo eso pasó con Kara y Lena. Básicamente, ella sabe que no puede decirle a William que es Supergirl, pero también sabe que así comenzó todo con Lena y que si sigue por este camino, se repetirá todo otra vez. Si bien le dijo que no, hay que empezar con la cuenta regresiva porque no van a estar separados más de cinco capítulos. Así que prepárense porque se viene un nuevo amor en la vida de Kara y no será Lena Luthor.