Backdoor alcanza el millón de suscriptores en YouTube

No hay duda que una de las características que más sobresalen del mexicano es su humor, la comedia del día a día, es por ello que sorprende y no, que el proyecto digital Backdoor – Humor por donde no lo esperas, propiedad de Viacom International y distribuido a través de YouTube haya llegado al millón de suscriptores en la plataforma de video en tal sólo 4 meses.

De esta manera, Backdoor se consolida como uno de los espacios de humor audiovisual más importantes de hoy en día debido a su propuesta que se ha hecho viral a partir del trabajo de un talentoso equipo de actores y comediantes 100% mexicanos.