Bandai Namco anuncia megacrossover con idols del anime: The IDOLM@STER Starlit Season

¿Fans de las series anime y videojuegos centrados en lindas cantantes japonesas (idols)?

Les encantará saber que Bandai Namco anunció el desarrollo de The IDOLM@STER Starlit Season, un megacrossover que celebrará el 15 aniversario de la saga The IDOLM@STER, combinando personajes de la serie “madre”, así como The IDOLM@STER Cinderella Girls, The IDOLM@STER Million Live! y The IDOLM@STER: Shiny Colors.