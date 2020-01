Bandai Namco revela videojuego Rise of New Champions – Captain Tsubasa

¡2020 es un buen año para ser fan de Los Súpercampeones!

La tarde de ayer, un servidor recibió un correo donde Bandai Namco Latinoamérica me invitaba a jugar varios de sus títulos en desarrollo. Uno de la lista me llamó la atención, pues decía “Título aún no anunciado”.

Pues bien, el anuncio sucedió HOY. Bandai Namco reveló el desarrollo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un nuevo videojuego de fútbol soccer que se estrenará en PC, Switch y PlayStation 4 en algún punto de este 2020.

Miren el emocionante trailer revelación, donde puede verse la prometedora calidad de este videojuego: