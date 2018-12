Batallas seriéfilas: Origin vs. Nightflyers

1 . Las naves espaciales

2 . Los personajes

3 . La vida extraterrestre

4 . La historia

A pesar de estar basada en una novela, Nightflyers no logra desarrollarse del todo bien. Como dijimos antes, sus personajes no son lo suficientemente profundos y realmente cuesta bastante entender qué es lo que está sucediendo. ¿Quiénes son los L1? ¿Qué virus es el que está esparciéndose letalmente en la Tierra? Todos aspectos que no son explorados y que no ayudan a que uno pueda comprender los motivos de semejante expedición espacial.

En Origin, el desarrollo mediante flashbacks de las historias personales, nos permite entender porqué ese conjunto de hombres y mujeres decidió abandonarlo todo para ir a poblar un nuevo planeta. El misterio acerca de ese alien parasitario que se oculta dentro de ellos va creciendo capítulo tras capítulo, a medida que vamos encariñándonos con los personajes.

Ganadora: Por permitir que nos sumerjamos en la historia, Origin.