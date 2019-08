Batgirl busca director

Teniendo en cuenta el éxito de Wonder Woman, es lógico que Universo Cinematográfico de DC siga apostando a las superheroínas.

El año que viene, Gal Gadot regresará con Wonder Woman 1984, mientras que Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) también tendrá su debut en la pantalla grande.

Por otro lado, la película de Supergirl podría comenzar su rodaje en 2020 y Batgirl es otra de las prioridades. Según informa THR, Warner y DC están en plena búsqueda de un nuevo director o directora para el film centrado en Barbara Gordon, mientras Christina Hodson continúa trabajando en el guión.

¿Será que DC estará apostando a una película de la Liga de la Justicia sólo con personajes femeninos? Eso sería fantástico.