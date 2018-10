BBC da luz verde al drama ‘Lady Macbeth’, basado en la Reina asesina

Los estudios de la BBC se encuentran desarrollando un nuevo drama de alto nivel titulado Lady Macbeth y basado en la vida de la maquiavelica Reina asesina.

Dirigida por el productor Tom Sherry (Prey; Queer As Folk), la serie está ambientada antes de los sucesos de la obra de Shakespeare y narran la historia épica y violenta de Lady Macbeth desde una perspectiva femenina, cuando ella era Gruoch Ingen Boite y se casó con el Mormaer de Moray.

En la historia, Gruoch, quien tiene fuertes creencias en la brujería, ve una premonición de la muerte de su propio hijo en manos de Macbeth, por lo que, para protegerlo, decide matar al rey de Alba. Sin embargo, él no estaba allí y ella termina matando a su padre después de que él intentara violarla, así como al resto de la familia en el castillo. Posteriormente, su marido pide permiso a Malcolm, el rey de Escocia, para matar a Macbeth, quien dice que sí, pero advierte a Macbeth que asesine al marido. La solución de Malcolm para detener a las dos familias en conflicto es que la pareja se case.

El episodio piloto fue escrito por Svet Rouskov (The Colony) y co-creado por David Murdoch, quien recientemente escribió la película original de Netflix The Most Assassinated Woman in the World.

Se espera que la serie sea vendida a alguna plataforma o red de cable de Estados Unidos.