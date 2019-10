BBC lanza el tráiler oficial de su adaptación de la novela de H.G. Wells – The War of the Worlds

Después de mucha espera, BBC ha lanzado el tráiler oficial de The War of the Worlds, una miniserie de tres episodios que adapta la novela homónima de H.G. Wells.

A diferencia de otras adaptaciones ubicadas en una época moderna, como la película de Steven Spielberg de 2005 o la próxima serie de Fox y Canal Plus, The War of the Worlds se establece en la Inglaterra eduardiana. Solo unos años más tarde que el libro de Wells.

La serie está protagonizada por Rafe Spall (Black Mirror) y Eleanor Tomlinson (Poldark), quienes dan vida a una pareja que intenta comenzar una vida juntos. Pero sus planes se ven interrumpidos cuando los marcianos llegan a la Tierra. A partir de ese momento, deben luchar por sobrevivir mientras las fuerzas armadas de Gran Bretaña intentan detener la invasión.

Rupert Graves (Sherlock) y Robert Carlyle (Yesterday), también forman parte del elenco.

The War of the Worlds aún no tiene fecha oficial de estreno.

¡Checa abajo el tráiler!