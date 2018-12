BBC muestra el trailer oficial de la serie limitada – Les Misérables

Andrew Davies (War & Peace, House of Cards UK) es el encargado de esta adaptación donde fungirá como productor ejecutivo y guionista de la misma. Tom Shankland (House of Cards, The Missing) fue el encargado de dirigir los seis episodios.

Les Misérables fue rodada en Bélgica y Francia este año y se espera su estreno para algún punto de 2019.