BBC ordena un nuevo drama del productor de ‘Bodyguard’

Después del éxito que causó Bodyguard, y aún con la duda de si habrá o no una segunda temporada, BBC ha ordenado un nuevo drama del productor de esta misma serie limitada que llevará el nombre de Showtrial, la cual examinará cómo la riqueza, la política y los prejuicios conspiran para distorsionar la búsqueda de justicia.

Ben Richards (Strike, The Tunnel) a través de World Productions (Line of Duty, Bodyguard, Save Me) desarrollará este nuevo proyecto de seis parte que se enfoca en Talitha Campbell, una chica de clase alta que es arrestada tras la desaparición de Hannah Ellis, una compañera de clase hija de una madre soltera de la clase trabajadora.

A través del juicio en pro del descubrir la verdad que cautivará a la nación entera, se examinará cómo la riqueza, la política y los prejuicios conspiran para distorsionar la búsqueda de justicia.