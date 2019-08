Con un elenco conformado por Martin Compston (Line of Duty), Laura Fraser (Breaking Bad), Jennifer Spence (Travelers), Molly Windsor (Cheat) Laurie Brett (EastEnders), Vincent Regan (The White Princess), Michael Nardone (Shetland) y John Gordan Sinclair (Ill Behaviour), Traces se destaca por abordar el aspecto más personal del crimen.

Los personajes femeninos son los protagonistas en esta serie; Emma es guiada por las profesoras Sarah Gordon y Kathy Torrance del instituto, para descubrir la verdad sobre el caso de asesinato sin resolver de su madre y llevar al asesino ante la justicia, pero ella no sabe en quién puede confiar realmente.

El equipo de producción de Traces está compuesto por: Amelia Bullmore, quien es la directora; y Nicola Shindler, la productora ejecutiva, responsable por éxitos como Happy Valley, Queer As Folk, Clocking Off y Last Tango in Halifax.

Luego de dramas criminales exitosos como Luther, Sherlock, Happy Valley, McMafia, Unforgotten y Silent Witness, entre otros, Traces es la nueva apuesta de BBC Studios para cautivar a los espectadores con una historia llena de suspenso y misterio.