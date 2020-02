Beanie Feldstein se suma al famoso drama médico – Grey’s Anatomy

Después del éxito de Booksmart y de la adaptación televisiva de What We Do in the Shadows donde participó, Beanie Feldstein se suma al elenco de Grey’s Anatomy.

Ella dará vida a Tess Desmond, una nueva internista que estará bajo el mando de Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) de la cual se sabe poco debido a que la producción no ha develado mucho sobre esta adición.

Aunque ya se puede ver el primer vistazo de su participación en la Temporada 16 del drama médico más longevo de la televisión estadounidense que se transmitirá esta noche en la señal de ABC y en próximas semanas a través de Sony Channel para toda Latinoamérica.