Ben Affleck confía en Robert Pattinson

Después de haber confesado la verdadera razón de su retiro como Batman, Ben Affleck habló por vez primera sobre la elección de Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne para la nueva película en solitario del superhéroe.

Como parte de la promoción de The Way Back, la nueva película que él protagoniza, fue entrevistado por Jake Hamilton, quien logró que Affleck confesara el porqué abandonó el proyecto de The Batman y qué piensa de su compañero de profesión.