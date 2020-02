Ben Affleck confiesa por qué dejó de interpretar a Batman

Mucho se ha dicho sobre las razones por las que Ben Affleck dejó lo que muchas veces llamó “el papel de su vida”: Batman.

Pero es el mismo actor y director quien finalmente se confiesa ante el público por lo que muchos consideran la causa principal del descalabro del DCEU actual.

“Le mostré a alguien el guion de The Batman“, dijo Affleck en entrevista con The New York Times. “Ellos me dijeron: ‘Creo que el guion es bueno. Pero también pienso que beberás hasta morir si pasas de nuevo por lo que acabas de pasar”.