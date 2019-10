Ben Barnes encabeza el reparto de la adaptación de Netflix – Shadow and Bone

Netflix ha anunciado al reparto principal de Shadow and Bone, serie que adaptará la saga novelas de aventura y fantasía de Leigh Bardugo.

Shadow and Bone se centra en Alina Starkov, una huérfana que descubre que es una Grisha (un término utilizado para los humanos que manejan habilidades de manipulación de la materia) con el poder inusual de convocar la luz. Pero mientras lucha por afinar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella, y necesitará más que magia para sobrevivir.

Ben Barnes (Westworld), Jessie Mei Li (Last Night in Soho), Amita Suman (Doctor Who), Freddy Carter (Pennyworth), Kit Young (Endeavour) y Archie Renaux (Gold Digger) formarán parte del elenco principal, aunque aún faltan actores por anunciar.

Asimismo, se develó que la adaptación de Netflix también abarcará la duología de Six of Crows/Crooked Kingom, que tiene lugar en el mismo mundo ficticio, pero cuya historia ocurre en diferentes tiempos y presenta nuevos personajes.

Eric Heisserer (Bird Box) será el guionista de la producción.