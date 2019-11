Scott apareció recientemente en la serie dramática de HBO ganadora del Emmy, Big Little Lies. Sus otros papeles recientes en la televisión incluyen las comedias The Good Place y Ghosted, y una aparición en la nueva versión de Twilight Zone. También es conocido por protagonizar la serie de NBC, Parks and y Recreation.

Stiller viene de dirigir la serie limitada de Showtime nominada al Emmy, Escape at Dannemora. Anteriormente, dirigió películas como Tropic Thunder, Zoolander y Reality Bites.