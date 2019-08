Benedict Cumberbatch podría ser Hades en la versión live-action de Hércules

Y es que de acuerdo a diversos rumores, uno de ellos propagado por el portal We Got This Discovered , el actor Benedict Cumberbatch podría dar vida al villano Hades en el live-action de Hercules , el nuevo proyecto de la Casa del Ratón.

Rumores apuntan que Amber Heard (Aquaman) está considerada para dar vida a Megara, el interés amoroso del semidiós griego. Mientras que para el papel principal se ha rumorado a Alexander Skarsgård (Big Little Lies), Chris Evans (Captain America), Alexander Ludwig (Vikings) y Trevor Donovan (Texas Rising, 90210).

Este último ha dejado entre ver qué está en negociaciones, pero no ha dicho más. Y el cual podría ser la versión perfecta debido a que los protagónicos de los live-action de Disney han sido dados a caras más nuevas dentro de la industria. Tal es el caso de Mena Massoud como Aladdin o de la polémica de Halle Bailey como La Sirenita.

Además de Hercules, otras historias que están siendo consideradas para una nueva adaptación son The Sword in the Stone, Pinocchio, The Hunchback of Notre Dame y Lilo & Stitch.